為支持者提供免費接駁巴士惹議　日本自民黨農相向高市早苗提辭呈

日本自民黨籍農相簗和生10月14日與首相高市早苗在官邸會面並提交辭呈。簗和生先前被揭露涉嫌違反《公職選舉法》等議題，包括在過去的眾議院選舉中利用接駁車免費接送支持者。這是自去年10月高市政府成立以來，首次有內閣成員因醜聞辭職。



日媒報道，首相高市早苗在14日的眾議院預算委員會上，針對簗和生涉嫌違反《公職選舉法》的問題表示：「目前的狀況令人深感遺憾，因為他未能給出讓大家信服的解釋。」

2026年10月14日，日本自民黨籍農相簗和生，出席在東京國會大廈舉行的眾議院預算委員會會議。（Reuters）

簗和生此前也因關於削減地方政府道路預算的言論而受到追究。今年9月底，簗和生曾表示針對未在2月眾議院選舉中支持他的地方政府，他已「大幅削減」其道路預算，而這一言論後引發廣泛批評。簗和生隨後又涉嫌違反《公職選舉法》，在今年2月的眾議院選舉中安排穿梭巴士免費接送支持者。

在削減道路預算的相關言論曝光之初，首相曾有意讓簗和生留任。 13日晚，高市早苗透過電話聽取簗和生關於穿梭巴士問題等情況的說明。但鑑於簗和生在14日眾議院預算委員會上的答辯等情況，外界認為其留任已無可能，因此決定將其事實性撤職。