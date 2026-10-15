印尼山火有毒煙霧蔓延引民憤 政府擬投放乾冰緩解
撰文：張涵語
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印尼山火肆虐產生的有毒煙霧引發周邊國家的強烈不滿。為應對霧霾，在嘗試過人工降雨和灑水滅火之後，印尼政府計劃於10月15日（周四）在南蘇門答臘省投放乾冰。但專家表示，使用乾冰可能只能提供局部且有限的緩解效果。
《衛報》報道，印尼安全統籌部長阿卜杜拉赫曼（Dudung Abdurachman）表示，「這項乾冰投放試驗是在總統的直接指示下進行的，旨在幫助解決南蘇門答臘的霧霾問題。我們將首先觀察結果，如果有效，這種方法有可能推廣到其他地區。」
自今年1月以來，印尼全國已有近90萬公頃土地被燒毀，是十多年來最嚴重的火災季節。數月來，數百萬印尼民眾飽受濃煙和橘色霧霾之苦。民眾對政府應對措施的批評聲浪日益高漲，數萬人因霧霾引發的呼吸道疾病而就醫。
而鄰國的空氣質素也急劇下降，導致學校停課、航班停飛，呼吸系統疾病病例激增。霧霾已飄至鄰國新加坡、馬來西亞，甚至遠至菲律賓。
東帝汶宣布將從周四起關閉全國學校三天，並敦促家長讓孩子待在室內，如果外出則需佩戴呼吸防護設備。
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