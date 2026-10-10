印尼山火持續　新加坡：隨時準備協助印尼應對煙霾

厄爾尼諾現象導致天氣乾燥，印尼的林火難以撲滅。新加坡一直與印尼保持聯繫，隨時準備在遏制煙霾工作上提供幫助。



永續發展與環境部長傅海燕周六（10月10日）在淡濱尼天地，向媒體說明當局如何應對持續惡化的煙霾問題時，談及與鄰國印尼針對煙霾問題的溝通進展。

圖為2026年9月25日，印尼的消防員在南蘇門答臘省撲救山火。（Reuters）

「我一直與印尼環境部長朱慕（Jumhur Hidayat）保持聯繫，並向他表示願意提供支持，也對他為控制森林火患所付出的努力表示感謝。」

她也說，新加坡支持就煙霾問題開展區域討論和合作。

過去一週煙霾持續惡化。傅海燕指出，蘇門答臘和加里曼丹火點增加，加上風吹向新加坡，雖然週末預計會有一些降雨，但24小時空氣污染指數（PSI）仍可能超過200，達到非常不健康水平。

圖為2026年9月14日，新加坡受到區內山火影響，當地被一片煙霾濃罩。除了影響能見度，對民眾的健康亦是一大威脅。（Reuters）

「我們須做好準備。我們非常關心民眾，尤其是較體弱的群體，年長者、幼童、孕婦，以及患有肺部和心臟疾病者。」

傅海燕強調當局已掌握情況應對煙霾，由28個政府部門和機構組成的煙霾工作小組，一直定期開會。本地N95口罩庫存充足，若24小時PSI超過200，將立即啟動口罩派發行動。

將發布針對各領域指引 教育部會說明學校應對措施

除了應急計劃，政府也將發布針對各領域的指引，包括學校、學前教育機構、工作場所和醫療機構。

傅海燕透露，教育部很快會發佈通告，說明在不同PSI水平下應採取的不同措施。

「我再次強調，我們關心民眾的福祉。我們一直密切掌握情況，也已經制訂相關計劃。我們會採取一切必要措施，保障新加坡人的公共衛生。」

東南亞多國持續受到山火產生的煙霾影響，圖為2026年9月14日，新加坡民眾乘坐捷運時都有戴上口罩。（Reuters）

截至周六早上9時，新加坡五個地區的24小時PSI仍處於不健康水平，中部地區的空氣質素最差，達174，西部160、東部156、南部135、北部124。

中部24小時PSI周五（9日）下午5時曾升高至192，接近非常不健康水平，之後稍有回落。

全島一小時PM2.5懸浮顆粒濃度則介於每立方米80微克至119微克，屬於偏高水平。中部最高，達119微克，西部111微克、東部110微克、南部81微克、北部80微克。

本文獲《聯合早報》授權轉載

