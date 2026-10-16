大阪道頓堀53歲醉漢唱歌　遭圍毆拋入河　警拘5人包括高中生

日本大阪熱門景點道頓堀10月16日清晨驚傳暴力事件。一名53歲男子在道頓堀川沿岸遊步道遭多名陌生男女圍毆，隨後甚至被直接抬起扔入川中。大阪警方接獲報案後迅速展開調查，並於當天以企圖殺人罪逮捕包括主嫌在內的5名男女。



醉酒唱歌突遭抓抱暴行 被害人低體溫症送醫

據日媒報道，警方調查，受害人為一名53歲男子。16日清晨6時許，一名路人向消防部門急報稱「有人在河裏大聲求救」，警消隨後趕赴現場將落水男子救起。受害男子因長時間浸泡於冷水中出現低體溫症，隨即被送往醫院救治，所幸並無生命危險。

日本一名53歲男子在道頓堀川沿岸遊步道遭多名陌生男女圍毆，隨後甚至被直接抬起扔入川中。（Unsplash@Tobias Reich）

被害男子向警方表示，事發當時自己正處於醉酒狀態並沿路唱歌，未料突遭3名陌生男子包圍挑釁，隨後整個人被強行抬起丟入道頓堀川中。

疑犯包含未成年高中生 警方朝殺人未遂方向偵辦

警方經調閱周邊監視器與現場搜查後，緊急逮捕了住大阪市城東區的23歲自僱人士中江愛斗、奈良市的20歲無業男子保科玲央，以及3名年齡介乎於15至17歲的高中生男女，共計5人。

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