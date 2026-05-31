英國16歲少年商場惡作劇扔15kg梳化險砸中人　與拍片同夥遭警逮捕

惡作劇太過頭！英國一名16歲少年在2025年3月時，於倫敦的一間購物商場的頂樓扔下一張重達約15公斤重的梳化，差點砸到路人。如今監視器畫面流出，驚險程度令人吃驚。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，這一愚蠢的事件發生在2025年3月倫敦東部史特拉福（Stratford）的韋斯特菲爾德購物中心（Westfield London），但現在涉案青少年已被起訴，新的監視器錄影也已公佈，顯示路人當時離被梳化砸中只差一步的距離。

惡作劇第一視角曝光 路人險遭砸中：

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影片顯示，這名16歲的少年將一把圓形的深藍色椅子從地上舉起，然後扔過欄桿，而他另一名15歲的朋友則拍攝了這一幕。

影片中可以看到，一群購物者正在行走，完全沒有意識到他們頭頂上正有一張大梳化掉下來。片刻之後，只見那把藍色椅子重重地摔在磁磚地板上，所有人嚇得楞住。

惡作劇後遭逮捕

這名肇事的少年和他的同夥很快就被警方抓獲，兩人均承認犯行，被控以刑事毀壞罪和魯莽擾亂公共秩序罪。動手的少年被處以55美元（約431港元）的罰款和8個月的拘留，他將在安全的培訓機構服刑一半的刑期；而另一名錄影的同夥則被處以331美元（約2,594港元）的罰款和12個月的社區服務。

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