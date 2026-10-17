惡作劇玩出禍　俄女製作AI熊假圖意外瘋傳驚動警方　法院判罰款

俄羅斯頻頻發生熊傷人事件之際，一名女子為跟朋友開玩笑，利用人工智能（AI）製作一張熊出現在居民區的假圖，沒料到圖片在網絡熱傳，驚動警方且觸發搜尋行動，法院本周判女子罰款1.5萬盧布（約1388港元）。



該名居於遠東阿穆爾地區（Amur Region）的女子，利用ChatGPT製作假圖，顯示有一隻巨大棕熊在當地一條街道上漫步，她9月把圖片發送給朋友。

一名居於俄羅斯遠東阿穆爾地區的女子，利用ChatGPT製作假圖，顯示有一隻巨大棕熊在當地一條街道上漫步，她9月把圖片發送給朋友後，圖片意外熱傳（Reuters）

法庭指，這個玩笑很快失控，該張假熊圖片在各類通訊應用程式流傳，警方陸續接到居民驚慌失措打來的電話，當地官員為此要派出野生動物巡護員去處理該隻「不存在」的動物。

女子最終向警方「自首」，承認自己製作該張圖片，法庭如今判她罰款1.5萬盧布（約1388港元）。

2015年5月15日，在俄羅斯西伯利亞動物園的15歲雄性西伯利亞棕熊「布揚」（Buyan）（Reuters）

俄羅斯「熊災」嚴重

今年春季以來，俄羅斯有至少26人死於熊襲擊，成為社會問題，政府9月表示正制定緊急措施，以控制棕熊數量，在過去三十年間，棕熊數量增加逾一倍，達到30.8萬隻，部份原因是冬季變得更短、更暖和。結果自今年以來，有超過3,440隻熊被認為對人類構成威脅而被獵殺。

9月中在外貝加爾地區東部，另一名女子也因發布一張村莊內有熊的假圖片，遭判3萬盧布（2,776港元）罰款。