石破茂批高市政府漠視侵略歷史 　難與中國建立穩固外交

日本前首相石破茂10月19日在一個評論節目中，批評首相高市早苗政府及國內右翼勢力對待歷史不誠實，無法建立穩固的外交關係。



石破茂在周一播出的BS-TBS電視台節目《報童1930》中表示，面對國家過去犯下的錯誤，只一味以自己並非當事人、不了解情況為由搪塞，絕對行不通。

石破茂強調，當年是日本挑起戰爭，造成數以千萬計人喪生，若連這些基本事實都不了解，還與中國談友好、平等，甚至並肩合作，對方又怎會採信。他指出，對歷史如此不誠實的國家，根本無法建立穩固的外交關係。

日本前首相石破茂（Shigeru Ishiba）10月19日在評論節目中，批評首相高市早苗（Sanae Takaichi）政府及日本右翼勢力對待歷史不誠實，無法建立穩固的外交關係。（央視新聞）

石破茂又批評高市施政以富國強兵為本，與前首相安倍晉三（Shinzo Abe）的做法幾乎沒有分別；日本經濟規模料於明年被印度及英國超越，跌至60多年來新低，反映長年政策並未真正振興經濟。他警告，安全環境惡化的成因未被認真追究，只憑氛圍行事十分危險，對華外交恐令日本在全球日漸孤立。

高市政權上台滿一周年之際，石破茂在節目上感嘆，強大與富裕固然重要，惟國民能否切身感受到幸福，才是最根本的問題。