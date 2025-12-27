石破茂再批「日本應擁核武」言論　廣島市長稱應貫徹無核三原則

日本前首相石破茂12月26日（周五）在一檔電視節目中，再度批評高市早苗政府，負責安全保障政策的首相官邸官員早前主張日本應當擁有核武器的言論。此外，廣島市長松井一實同日回應「日本應當擁核」言論時亦表示：「政府應明確不會受到個人觀點左右並將貫徹無核三原則。」



《共同網》26日引述廣島市長松井一實報道：「無核三原則是國家方針，是不可動搖的事實。」他強調：「重要的是大家以廢除核武器為前提，持續思考直到最後。」

2024年10月23日，圖為日本廣島市長松井一實。（網絡圖片）

松井一實批評稱，核阻嚇論「恐將成為導致整個地球毀滅的行為，存在錯誤使用的可能性」。儘管核武器「或許可作為一時的威脅手段使用」，但他警告這必然「導致準備戰爭行為」。

松井一實認為日本一旦擁有核武，財政將從民生、福利等轉向維度完全不同的領域，憂慮稱「踏出這步真的好嗎？」

據《共同網》27日報道，石破茂在日本BS放送的節目中，首先強調自己談的是普遍看法，指出：「作為唯一遭受原子彈轟炸的國家，日本的立場是遏制核擴散，不能發表否定這一立場的言論。否則也會演變成質疑日美同盟可信度的問題。」

石破茂表示，圍繞擁核的論點涉及《不擴散核武器條約》（Non-Proliferation Treaty，NPT）以及國際原子能機構（IAEA）等多個方面，「如果把這些全部跳過而直接討論擁核，就會傳遞錯誤的資訊。」

石破茂日前亦曾強調，日本「擁核」將使支撐日本能源體系的核能政策無法成立，「這對日本而言，絕不是一件有利的事情」。

2025年10月10日，日本東京，即將卸任的首相石破茂在首相官邸舉行記者會，就二戰結束80週年發表講話。（Getty）

日本媒體18日曾報道，一名來自首相府的官員在與記者的私下談話中表示日本需要擁有核武器，此番言論偏離了日本自1967年以來奉行的「無核三原則」，即日本「不擁有、不生產、不引進」核武器。