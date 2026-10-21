日本記者涉諜俄羅斯被捕　俄方駁回日方交涉

俄羅斯駐日本大使館10月15日表示，俄駐日大使諾茲德廖夫（Nikolay Nozdrev）14日在東京與日本外務省歐洲局長中村仁威會談，駁回日方就一名日本記者因涉嫌間諜活動在俄被捕提出的交涉。



2026年10月1日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）出席瓦爾代辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）全體會議時發表講話。（Reuters）

新華社報道，諾茲德廖夫在會談中指，日本情報部門拉攏包括在俄合法註冊的日本記者在內的人員開展「合作」，搜集涉密資訊，企圖破壞俄羅斯國家安全與國防能力，此類情況不可接受。

諾茲德廖夫強調，俄方主管機關此前已多次制止此類圖謀，並提請日方注意已公布的執法監控畫面，畫面記錄該名日本公民當場被逮捕的場景。俄方明確，案件偵查將嚴格依照俄羅斯法律開展。

俄羅斯聯邦安全局13日通報，在薩哈林州逮捕日本《北海道新聞》駐南薩哈林斯克分社記者今井祐貴，理由是涉嫌從事間諜活動。日本外務省14日召見諾茲德廖夫，要求俄方盡快提供相關信息。