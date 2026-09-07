俄羅斯駁斥高市早苗要求拆紀念碑言論：荒謬且無視歷史

針對日本首相高市早苗要求俄羅斯拆除戰勝日本軍國主義的紀念碑一事，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）星期天（9月6日）說，這如同要求「不要颳風和讓太陽停止發光」一樣荒謬，不要把無視本國歷史的「病」傳染給其他國家。



新華社報道，俄遠東哈巴羅夫斯克市4日為一座紀念戰勝日本軍國主義的紀念碑舉行揭幕儀式。這座紀念碑是俄目前最大的紀念戰勝日本軍國主義的紀念碑，由俄羅斯軍事歷史學會與哈巴羅夫斯克邊疆區政府合作建成。

紀念碑中央是一尊15米高的蘇聯士兵銅像，代表擊敗日本關東軍主力的蘇聯紅軍。士兵手持步槍，旁邊一座繪有菊花圖案的界碑被砸成兩半。

高市早苗5日就俄羅斯豎立戰勝日本軍國主義紀念碑用日俄雙語在X平台發文稱，紀念碑上蘇聯士兵砸破有菊花徽記的界碑，傷害了日本民眾的感情，強烈要求拆除紀念碑。

高市早苗寫道：「這樣一座雕像在對日關係上不具建設性。菊花徽記被廣泛視為象徵日本的標識，立一座描繪摧毀菊花徽記的紀念碑，從日本國民感情的角度來看是不可接受且非常令人遺憾的。我們已通過外交管道，強烈要求俄方停止設立並將它拆除。」

2026年8月15日，日本首相高市早苗出席「全國戰歿者追悼儀式」並致辭。（Reuters）

扎哈羅娃6日對媒體說：「我們的領土由先輩守護下來，我們的歷史基於事實，我們的記憶鐫刻在紀念碑上。」她特別指出，日本方面無視本國歷史，別把這種「病」傳染給其他國家。

另據俄《報紙網》6日引述俄國家杜馬（議會下院）議員馬特維切夫（Oleg Matveychev）的話報道，二戰是以日本無條件投降結束的，哈巴羅夫斯克的紀念碑正是為此設立，在這一大背景下，日方要求拆除紀念碑「很可笑」。

紀念碑中央是一尊15米高的蘇聯士兵銅像，代表擊敗日本關東軍主力的蘇聯紅軍。士兵手持步槍，旁邊一座繪有菊花圖案的界碑被砸成兩半。(網上圖片)

俄羅斯軍事歷史學會副主席奧夫西延科（Nikolai Ovsienko）表示，紀念碑上被搗毀的菊花圖案，正是軍國主義日本的象徵，如此設計紀念碑是正確和符合史實的。

9月3日是俄羅斯「反日本軍國主義戰爭勝利紀念日暨二戰結束紀念日」，紀念碑的揭幕與此紀念日有關。

本文獲《聯合早報》授權轉載

