薔琵超強颱風周五接近沖繩先島諸島　氣象廳：周日趨向西日本地區

今年第30號颱風「薔琵」10月21日在菲律賓以東海域向偏西方向移動。預計該颱風此後將向西北移動，經過日本沖繩以南海域，並可能於23日至24日前後以極強勢力逼近先島諸島。日本氣象廳呼籲民眾對暴風、巨浪及土石流等災害保持高度警覺。



綜合日媒報道，在遠離先島諸島附近海域後，該颱風的移動路徑可能於25日至26日前後轉為向東移動，或靠近西日本地區。

截至21日下午3時，第30號颱風正位於菲律賓以東海域，以每小時25公里的速度向西北偏西方向移動。其中心氣壓為900百帕，中心附近最大風速為60米/秒，最大瞬時風速為85米/秒。颱風中心東北側240公里範圍內及西南側185公里範圍內，皆處於風速25米/秒以上的暴風區域內。

隨着颱風逼近，風力和浪高都將逐漸增強。預計23日，八重山地區的最大瞬間風速將達60米/秒，宮古島地區將達35米/秒，屆時將出現狂風；浪高方面，八重山地區預計將達11米，宮古島地區預計將達9米，海況將極其惡劣。

日本氣象廳呼籲，除了先島諸島地區需對暴風、巨浪及土石流等災害保持高度警覺，沖繩本島地區及大東島地區亦需警惕巨浪，並在風力增強之前，做好各項防颱風準備。