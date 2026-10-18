強颱風料下週逼近沖繩 氣象廳警告或現警報級大浪
撰文：洪怡霖
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日本氣象廳10月18日表示，非常強烈的颱風持續增強，中心附近可見細小而清晰嘅颱風眼，預料23日以非常強烈強度逼近沖繩以南，沖繩可能出現警報級大浪。
氣象廳指，截至18日上午9時，颱風集結在馬里亞納群島以西，中心氣壓945百帕，中心附近最大風速50米/秒。颱風將繼續增強，預料19日達「猛烈」強度，其後維持非常強烈，23日逼近沖繩以南。
沖繩19日起浪高 21日起或達警報級
氣象廳預測，受颱風與日本以東高氣壓之間氣壓梯度影響，東風持續強勁，19日起沖繩、奄美及小笠原群島將有湧浪，浪高上升。
沖繩21日起可能出現警報級大浪，22日至23日機會「高」；奄美22日亦可能達警報級。當局呼籲船舶提早於周初做好繫泊等防浪準備。
暴風圈進入概率方面，截至23日上午9時，竹富町13%、石垣市8%、與那國島地方6%，八重山地方整體處於5%至30%範圍。若颱風採取偏北路線，風勢可能增強。
至於本州附近影響，多個電腦預測模式大多顯示颱風趨向大陸，但颱風北側預料有秋雨前線停滯，前線位置及颱風路徑或影響九州等地降雨。
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