美國下令駐沙特部份外交官撤離　英媒：其他駐海灣國家使館將跟隨

美國務院10月21日（周三）下令，讓身處沙特阿拉伯的非緊急政府僱員及其家屬撤離。美國務院重申，胡塞武裝近日對沙特採取敵對行動，包括襲擊民用機場和其他關鍵基礎設施，造成平民傷亡和嚴重影響出行。美國務院人員及其家屬的安全與保障仍是美國政府的最高優先事項，將繼續採取一切必要措施保護和支持。



路報社同日引述兩名美國官員表示，讓外交人員撤離是由於敵對行動可能再次爆發，特別是與也門境內伊朗支持的胡塞武裝（Houthis）之間的衝突。

繼近期包括利雅得機場在內的一系列致命襲擊之後，美國駐利雅得大使館21日（周三）發布安全警報，警告胡塞武裝可能對沙特阿拉伯發動進一步襲擊。

兩名美國官員表示，撤離行動可能涉及美國駐沙特阿拉伯使團所有人員及其家屬。

2008年1月15日，沙特阿拉伯首都利雅得，美國總統小布殊（George W. Bush）的車隊抵達美國駐沙特阿拉伯利雅得大使館。（Getty）

胡塞武裝10月10日前後向利雅得的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）發動多次襲擊，造成至少13人死亡，超過300人受傷。