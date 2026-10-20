前OpenAI工程師涉偷聽機密　美檢方指疑犯與沙特王室密切聯繫

據美國法庭周日（10月18日）公布文件，35歲沙特籍男子阿爾福贊（Abdulrahman Alfozan）涉嫌在OpenAI高管會議室偷裝錄音設備，9日被捕。疑犯於2025年7月入職OpenAI擔任工程師，遭起訴後已被公司解僱。



OpenAI稱9月30日發現藏在會議室電視機背面USB插口、以廁紙包裹的精密錄音設備後報警，並利用自家AI模型追查來源，鎖定數天前安裝設備的沙特籍員工阿爾福贊。

文件指出，阿爾福贊與一名未知身份的沙特王室成員聯繫頻繁，對方曾招攬他赴沙特從事 AI相關工作。阿爾福贊被捕次日，妻子與幼子搭乘沙特軍方官員支付預訂的單程機票離境。

美國聯邦檢方2026年10月13日起訴人工智能公司OpenAI沙特籍工程師阿爾福贊（Abdulrahman Alfozan）涉嫌在三藩市辦公室的高級會議室暗藏錄音設備偷錄口頭通訊。（美國司法部）

檢方指出美國與沙特無引渡條約，被告財力充足、潛逃風險高。三藩市法院周一（19日）舉行拘留聽證會，阿爾福贊代表律師在庭上提出抗辯，稱對方赴沙特行程早於調查啟動前預訂，計劃在沙特休兩個月的陪產假，又強調阿爾福贊已申請美國公民身份，並已安排面談，因而無意潛逃。

美國聯邦法院地方法官謝文輝（Alex Tse）認為阿爾福贊有極高潛逃風險，因此駁回對方的保釋要求。他其後出庭應訊，假如罪成，將面臨最高5年監禁及罰款25萬美元。

據路透社報道，阿爾福贊曾在受訪中表示自己關注沙特初創企業發展，並在Facebook工作期間，曾與其他沙特人成立諮詢機構，為沙特科創項目提供諮詢。