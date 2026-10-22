Amazon婦遭主管性侵　公司施壓要求對事件保持沉默

知名電子商務平台亞馬遜（Amazon）有女員工入稟控告公司，指她在紐約市出差期間，遭到一名公司的高級主管強姦，她還表示，公司在未對這些指控進行全面調查下，竟要求她對此事保持沉默。



《紐約郵報》報道，提告女子丹博姆（Laura Danbom）擔任西雅圖總部的網路服務的行銷與營運經理，於本星期以華盛頓州《不再沉默法案》（Silenced No More Act）控訴公司對該事件的沉默應對。

訴訟文件顯示，事發時間為2023年10月27日傍晚的紐約市，當時丹博姆與涉案主管西蒙堤（Michelangelo Simonte）及其他同事在一間卡拉OK酒吧內，期間西蒙堤曾親吻她，並遊說丹博姆讓其進入她的酒店房間。

控訴報告指，西蒙堤進入房間後，便立刻對她實施侵犯，丹博姆曾對他表示反對，但西蒙堤並無理會，繼續對她進行性侵。

丹博姆於翌日向紐約市警方（New York Police Department）報案，警方隨後拘捕西蒙堤，但他表示當時他醉得記不清事件，然後被立刻釋放。

亞馬遜高管丹博姆（Laura Danbom）聲稱，高級管理人員西蒙堤（Michelangelo Simonte）在一次出差期間性侵了她。（新聞截圖）

事發兩日後，丹博姆向公司的人事部門提出此事，但公司仍然以「缺乏證據」為由不接納其控訴，同時在亞馬遜調查期間，公司提出了不恰當且會造成二次創傷的問題，暗示她在阻止襲擊方面做得不夠，並指示丹博姆不要談論在工作場所被強姦一事，稱該指控「高度機密」。

丹博姆向《紐約郵報》表示，這件事讓她無法提醒其他可能會在活動中與他接觸的女性。

亞馬遜發言人在丹博姆提出法律起訴後發聲明，指公司極度重視此類指控，對職場中任何形式的不當性行為或暴力行為採取「零容忍」態度。對收到的每一項舉報進行徹底調查，對被認定違反公司政策的人員採取相應措施，包括解除勞動合約。

同時聲明中表明公司已制定完整政策和專業訓練的人員，確保每項訴求都能得到傾聽，並得到妥善、審慎處理。