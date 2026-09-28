「亞馬遜快遞員」洗劫加州豪宅　假送貨真踩線　狂偷屋主傳家珠寶

美國加州矽谷一戶民宅，已經裝了保安系統和監視器，卻還是被闖空門。原來竊賊疑似先假扮亞馬遜（Amazon）快遞員，捧著早已拆開的紙箱上門送貨，確認沒人在家就傳訊息通知同夥；結果短短10分鐘，就進屋搬走保險箱，而且關掉警報器後逃逸。屋主表示，保險箱裏都是傳家珠寶，損失超過港幣55萬。



送貨員疑似來踩點

「您的快遞送到了！」美國加州一處民宅日前遭竊，監視器畫面顯示，一名疑似亞馬遜送貨員的男子抱著紙箱來到門口，但仔細一看，紙箱疑似早已遭拆開。男子一邊等待屋主應門，一邊低頭滑手機傳訊息，行跡引發屋主懷疑。

美國加州傳出有竊盜集團偽裝成亞馬遜快遞員，假裝送貨、實則踩線，確認沒人在家就傳訊息通知同夥來偷竊。（YouTube@TVBSNEWS01）

男子扮快遞員抱紙箱踩線 確認屋內無人即行動：

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屋主Donna Kato查看監視器後發現，這名「送貨員」離開時，甚至沒有任何車輛停在附近，懷疑對方可能只是負責踩點。果然約20分鐘後，兩名蒙面歹徒從屋後落地窗闖入，屋內警報器卻完全沒有響起。Donna Kato表示，竊賊一進屋就拔掉數據機，導致警報系統無法啟動，也沒有向警方通報，家中的Ring攝影機也因此全部斷線。

保險箱「整個拿走」 損失逾55萬元

歹徒入屋後迅速行動，不到10分鐘就將屋內保險箱搬走，財物損失超過7萬美元，折合港幣約55萬元，其中還包括大量珠寶。

Donna Kato痛心表示，這些珠寶是多年來收到的禮物，其中更有母親留下的傳家珠寶，對她而言是金錢也無法取代的珍貴物品。

警方目前已掌握部分線索，同一輛涉案車輛在犯案前約2小時，就曾遭車牌辨識系統拍下。屋主也自行聘請私家偵探協助調查，從監視器畫面進一步發現，其中一名嫌犯手臂上的刺青，可能成為辨識身分的重要證據。

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專家提醒提高警覺

私家偵探Marc Hinch指出，類似案件在加州並非單一個案，組織犯罪集團擅長鎖定看似無人的住宅，並掌握住戶作息，選擇適當時機犯案。Donna Kato表示，自己當時也可能就在家中，根本不知道歹徒會做出什麼事，因此不只財物損失，更讓她感到人身安全受到威脅，也讓整個社區居民相當不安。

偵探提醒，民眾日後遇到送貨員按門鈴時仍應提高警覺，若發現包裹異常、送貨人員行跡可疑，或附近出現可疑車輛，都應特別留意，避免成為歹徒鎖定的目標。

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