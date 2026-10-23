日本遊客免稅11月改「先付後退」羽田機場設22自助機　一文看流程

日本11月1日起會把遊客的免稅制度改為「先付款、後退稅」，新制度稱為「Refund方式」，東京海關10月22日在羽田機場向媒體展示準備情況，指機場內將設置22台自助終端設備供辦理手續之用。



日本的免稅制度是為外國籍的非日本居住者而設，例如他們在有免稅商店標誌的店舖購物時，可獲退回消費稅，但日本政府留意到有人濫用制度，一些人利用漏洞，把商品在日本境內轉售獲利，並非把產品帶離境，促使日本政府更改制度，旨在加強對日本國內非法轉賣免稅商品、惡意逃漏稅等行為的打擊。

自11月1日起，辦理手續將大幅變化，現行做法是消費者在購物時，就以免稅價格直接購買或在結帳櫃檯現場退稅，至11月起，消費者會改為以含稅價格購買，然後要在購買日起的90天以內，在機場辦理航空公司登機手續及託運行李前，在出境大廳的免稅手續自助終端機掃描護照，由日本海關系統確認購物記錄；若判定合格，系統將自動通知退稅公司退回稅款至旅客登記之信用卡或電子支付帳戶，部份指定機場管制區內亦設有專屬機台供退回日圓現金。

共同網報道，東京海關22日在羽田機場向媒體展示準備情況，訪日外國人在機場或港口的專用終端設備上掃瞄護照，確認購物記錄，如無問題，就以現金或者通過信用卡渠道退還相當於稅額的金錢，如有可疑之處，申請人則要前往海關檢查處，接受免稅物品的海關檢查。為防止擠迫，在大型機場也可以通過智能手機辦理手續。

報道稱，隨著轉為Refund方式，目前針對酒和化妝品等消耗品設定的每天50萬日圓（約2.5萬港元）購買上限將取消。