日本擬改遊客退稅制為先付後退　取消裝袋密封＋每日免稅額上限

日本觀光局8月27日表示，他們正考慮修改退稅制度，從遊客消費時直接免稅，改為遊客消費時須先支付消費稅，直至離境才可辦理退稅。他們同時也考慮取消每日50萬日圓的「消耗品」免稅額上限，並希望廢止免稅品須裝袋密封的要求，以刺激入境旅客的支出。



日本可退稅商品主要分為「一般物品」及「消耗品」，其中「消耗品」包括化妝品、酒類、食品、藥品等。

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根據共同網，此次調整旨在配合這種轉變，促進訪日遊客消費的增加。日本的免稅制度是為外國籍的非日本居住者而設，例如他們在有免稅商店標誌的店舖購物時，可獲退回消費稅，但日本政府留意到有人濫用制度，利用漏洞把商品在日本境內轉售獲利，並非把產品帶離境。

報道指，政府於是提出把直接免稅改為出國時確認購買商品後再退稅，詳細內容將在2025年度的稅制改革中進一步確定。

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旅客現時在日本消費，目前只要在免稅店購物時出示包括護照在內證件，就能直接享受免消費稅的價格購物。海關會根據店家提供的購買紀錄，確認旅客有否將免稅商品攜帶出境。