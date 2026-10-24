金正恩訪華赴丹東　王滬寧陪同　參觀抗美援朝紀念館與獻花等

在韓媒報道朝鮮領導人金正恩訪華前往丹東的消息後，新華社10月24日下午報道，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧24日陪同金正恩訪問丹東，報道談到金正恩向抗美援朝紀念塔敬獻花籃、參觀抗美援朝紀念館、參觀丹東的汽車工廠等。報道稱，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。



每年的10月25日是「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰紀念日」，金正恩這次赴丹東，正值該紀念日的前夕。根據韓聯社較早前引述韓政府消息人士指，金正恩24日是經新鴨綠江大橋抵達丹東，為他時隔一年多再次訪華，也是第6次訪華。

新華社報道，24日上午，王滬寧在抗美援朝紀念館廣場迎接並陪同金正恩向抗美援朝紀念塔敬獻花籃，現場奏響中朝兩國國歌。伴隨深情的《獻花曲》，禮兵緩緩將花籃抬至平台。花籃緞帶上用朝文書寫「永遠銘記中國人民志願軍烈士」。金正恩登上平台，在花籃前駐足，仔細整理緞帶。全體人員向中國人民志願軍烈士默哀，現場氛圍莊嚴肅穆。金正恩步入抗美援朝紀念館，參觀展現志願軍戰士英勇戰鬥、中朝並肩作戰的珍貴文物史料。

報道稱，金正恩向紀念館贈送附有親筆題詞的歷史照片。

朝中社於2026年7月17日發布的照片顯示，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧7月16日訪問平壤期間，與朝鮮領袖金正恩會面。（KCNA via REUTERS）

報道稱在雙方會見中，王滬寧表示，金正恩在中國人民志願軍抗美援朝出國作戰76周年之際專程到訪丹東，充分體現朝鮮黨和政府對中朝鮮血凝成友誼的珍視，既是賡續中朝傳統友誼、鞏固友好民意，也是深化政治互信、共謀合作發展，具有重要意義。

王滬寧：願加強戰略溝通協作

他指去年9月和今年6月，習近平總書記同總書記同志實現歷史性互訪，達成一系列重要共識，引領中朝傳統友好合作關係邁入新的歷史時期。中方願同朝方一道，堅定不移貫徹落實兩黨兩國最高領導人重要共識，以共同的社會主義事業為紐帶，推動中朝關係進一步升華發展。以中朝新鴨綠江大橋開通為契機，拓展人員往來和經貿合作，更好造福兩國人民。加強戰略溝通協作，為捍衛各自主權、安全和發展利益營造和平穩定的外部環境。

金正恩請王滬寧轉達對中國國家主席習近平的親切問候和良好祝願，預祝中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議成功召開。

朝中社於2026年7月17日發布的照片顯示，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧7月16日訪問平壤期間，與朝鮮領袖金正恩會面。（KCNA via REUTERS）

金正恩：表達對抗美援朝英雄們永恒敬意

金正恩表示，此次專程來到丹東，緬懷在重要歷史關頭以生命和鮮血支援朝鮮的中國人民志願軍烈士，表達朝方對抗美援朝英雄們的由衷感謝和永恒敬意，他稱習近平總書記同志今年6月對朝鮮的歷史性訪問，體現對朝中關係的高度重視，成為兩國關係發展的里程碑。

他指今年是《朝中友好合作互助條約》簽訂65周年，感謝長期以來中國對朝鮮社會主義事業的支持和幫助，雙方合作前景十分廣闊，朝方欽佩在習近平總書記同志領導下，中國人民取得舉世矚目發展成就、贏得應有重要國際地位，願同中方一道，傳承歷史友誼，拓展務實合作，為兩國人民帶來實實在在福祉。

參觀丹東汽車工廠

當天下午，王滬寧陪同金正恩參觀丹東的汽車工廠，考察生產車間（即工作區域），聽取情況介紹。金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。報道並談到，中國外長王毅參加上述活動。