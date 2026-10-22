習近平回電金正恩 重申發展中朝睦鄰友好
撰文：韓學敏
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中國國家主席習近平10月20日回覆朝鮮國務委員會委員長金正恩本月初就中國國慶77周年發出的賀電，重申加強中朝睦鄰友好關係的意志。
朝中社報道，習近平稱中朝兩國是山水相連、命運與共、守望相助的傳統友好鄰邦；以今年6月平壤首腦會談為契機，雙方就深化發展中朝關係達成一系列重要共識，進一步強化戰略引領。中方願與朝方弘揚傳統友好、增進政治互信、擴大務實合作、保持溝通協調，更好造福兩國人民，為促進地區與世界和平發展作出積極貢獻。
習近平又表示，很高興看到朝鮮社會主義事業取得全面發展，相信在以總書記金正恩同志為首的朝鮮勞動黨領導下，朝鮮社會主義建設事業將不斷取得新成就。金正恩本月1日曾致賀電祝賀中華人民共和國成立77周年，並強調朝中血盟關係。
中朝關係曾因朝俄在俄烏戰事期間走近而一度轉淡，惟自金正恩去年9月赴華出席閱兵式、習近平今年6月訪問朝鮮後，雙方關係恢復明顯提速；連接朝鮮新義州與中國丹東的新鴨綠江大橋在完工12年後，已於本月15日正式通車，預示兩國經貿往來將進一步擴大。
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