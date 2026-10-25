巴西大選今舉行次輪投票　博爾索納羅之子民調輕微領先盧拉

巴西10月25日（周日）舉行總統選舉的次輪投票。選前民調顯示，前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子、右翼自由黨候選人弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）稍微領先現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。



路透社公布的五個選前民調顯示，弗拉維奧分別領先盧拉約1%至1.5%。

2026年10月4日，巴西舉行大選，現任總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva，左）將迎戰參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro，右），後者是前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的長子。選前民調顯示，盧拉的支持率稍微領先弗拉維奧。（Reuters）

據《衛報》報道，不少盧拉的支持者都試圖說服身邊的人，不要投票給弗拉維奧。

博羅尼（Naiara Boroni）、多明格斯（Nikolas Domingues）和迪亞高（Jodersson Diego ）都住在同一個城市，彼此並不認識，但他們都表示，過去數日他們做了同樣的事情：說服至少一位在首輪投票中沒有支持盧拉的選民，在25日的決選中投票給他。

博羅尼說服的是她的祖母；多明格斯說服的是她的一位表親，這位表親首輪投票選擇了一位最終排名第四的候選人。

而迪亞高做到了在這樣一個兩極分化的國家裏幾乎不可能的事情：他說他成功說服了一位投票給弗拉維奧的女子改變立場。

33歲的迪亞高是一位舞蹈教師，他表示：「她是我的學生，因為她信奉福音派教會，所以沒投票給盧拉。我沒有和她爭論；我試着解釋說，他（盧拉）並不像人們說的那樣，她說她改變主意了。」

爭取那些放棄投票或投無效票的選民，並盡可能爭取其他選民的支持，是盧拉競選策略的核心。他試圖做到巴西歷史上任何總統候選人都未曾做到的事：扭轉首輪投票的敗局。

盧拉10月初的首輪得票數比2022年少了380萬張。 2022年，他的對手是時任總統博爾索納羅。博爾索納羅最終在次輪投票中落敗，並試圖發動政變，但由於三軍中的兩軍司令拒絕支持他，政變最終失敗。

博爾索納羅因被判27年而被軟禁在家服刑，並選擇讓其長子弗拉維奧代替他參選。弗拉維奧已表示，假如成功當選，他將特赦父親。

弗拉維奧在首輪投票的得票數比他父親4年前多了500萬張，而且他所屬的政黨橫掃了國會、州政府和州議會的選舉，這讓他成為許多分析人士眼中的熱門人選。

2026年10月23日，巴西里約熱內盧，屬自由黨的右翼總統候選人弗拉維奧（Flavio Bolsonaro，左）與尋求連任，屬勞工黨的左翼總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva，右）出席大選次輪投票前舉行的辯論。（Reuters）

然而，在其後三週的競選活動中，民調顯示兩人差距穩步縮小，目前雙方勢均力敵，弗拉維奧仍然稍微領先，但優勢少於1%。