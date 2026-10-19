巴西大選辯論｜盧拉弗拉維奧激烈交鋒　互斥「講大話」與貪污

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與右翼參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）10月18日舉行首場總統選舉辯論，兩人互相人身攻擊，火藥味濃。辯論圍繞經濟、治安、醫療、腐敗及對美關係，雙方多次互斥撒謊。



法媒報道，距離10月25日第二輪投票僅一周，民調顯示弗拉維奧以51%對49%輕微領先盧拉。45歲的弗拉維奧是極右前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子，本月首輪投票爆冷領先盧拉。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與右翼參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）2026年10月18日舉行首場總統選舉辯論。（Reuters）

辯論期間，弗拉維奧在盧拉發言時在其身後踱步、搖頭、冷笑，並稱「巴西會讓你退休」。盧拉斥對方是「慣於撒謊的暴徒」，稱不想靠近「民兵」，暗指弗拉維奧與里約熱內盧準軍事組織的關係。弗拉維奧則嘲諷盧拉曾因貪污入獄，稱保持距離「免得錢包被偷」。盧拉一度難掩煩躁，多次呼籲觀眾「上Google查證」對方說謊，因為盧拉的相關指控後來被撤銷。

弗拉維奧集中攻擊生活成本及治安問題，指責盧拉為連任「肆意花費」。盧拉反問對方是否計劃仿效阿根廷總統米萊（Javier Milei）的「電鋸式」削減公共開支，弗拉維奧迴避問題並轉移話題。盧拉又質疑弗拉維奧與美國總統特朗普（Donald Trump）的關係，稱「博爾索納羅家族對美國利益的屈從令人吃驚」。

辯論前，全國多地有集會。聖保羅約7.1萬人支持弗拉維奧，里約熱內盧約5.6萬人參與撐盧拉的「民主集會」。博爾索納羅因2022年連任失敗後策劃政變，正服27年居家監禁。盧拉在辯論中向其喊話：「投給我吧，博爾索納羅，你了解你兒子，也知道我比他好。」