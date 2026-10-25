日媒：日本車廠縮短開發周期　追趕中國對手

日媒報道，日本車廠正加快縮短新車開發時間，以追趕更快推出新車型的中國對手。豐田、本田、日產等日本車廠目前開發一款新車通常需時約四至五年，是中國企業不足兩年的兩倍以上。



共同網報道，日產將採用全新「家族式」開發策略，為同一尺碼的多個車型設計共同平台，以大幅縮短開發時間。

日產計劃將一款2028年在北美推出的新運動型多用途車（SUV）開發周期縮短至三年零一個月，其後衍生車型沿用同一平台，開發時間最多可減40%至兩年半。

豐田。（Toyota）

新策略將覆蓋公司全球銷量八成，零件種類預計減少70%。日產產品策劃部副總經理佐佐木秀美稱：「這是成為一間能回應變化、及時交付好車的公司的改革。」

本田為求從上財年首次淨虧損中V形反彈，推出「Triple Half」方案，利用人工智能及數碼技術，將開發成本、時間及工作量較2025年水平減半，新措施將由2028年開始開發的新車型起實施。

全球銷量最大的豐田亦正按客戶需求減少零件種類，以提升生產力及加快開發，項目名為「Area 35」，目標是將廠房空間使用效率提升35%。

鈴木計劃將目前開發時間減半至約兩年；三菱目標在2030年前後縮短20%至三年。