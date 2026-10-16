遊日注意｜JR東海道新幹線2027年7月起加價　2029年推出新車S0系

日本JR東海10月16日宣布，東海道新幹線「希望號」（のぞみ，Nozomi）及「瑞穗號」（みずほ，Mizuho）列車於2027年7月1日起加價，東京至新大阪站之間的對號座位（指定席）費用增加700日圓（約35港元），連同車資在內，新票價為15,420日圓（約766港元）。公司指，撇除因為增加消費稅而加價的因素，今次是「希望號」1992年投入服務以來的首次上調票價。



《朝日新聞》報道，JR東海指，受到通貨膨脹影響，以及提升安全及服務所需成本上升，因此有必要加價。報道提到，JR東海曾在2003年將「希望號」東京至新大阪之間的票價下調670日圓，但至今亦曾因為消費稅問題而加價。

圖為東海道新幹線列車。（Reuters）

JR東海在2019年10月趁日本全國上調消費稅至10%之際，將同一路段的指定席費用加至5,810日圓。而在明年7月生效的費用則加至6,510日圓。東京至名古屋之間的指定席費用則加580日圓，連同車資在內的票價為11,880日圓。

另外，JR東海同時宣布，頭等車廂（グリーン車，綠色車廂）的費用亦於2027年12月15日起加價，東京至新大阪之間加3,000日圓。公司表示，加價是為了在車廂內設置隔板等新款座位，以及在東京、品川、京都、博多等車站加設專用候車室等設施提升服務。

JR東海同日亦公布，計劃在2029年7月投入行駛東海道及JR西日本山陽新幹線的新型號列車S0系，是繼現役最新款的N700S系列車，相隔9年再有新款列車推出。公司指，S0系由N700S系至尊雙翼型進化為雙風切羽型，以進一步減少空氣阻力與氣流，令全車的耗電量比N700S系減少約6%。