日本前首相福田康夫離世　終年90歲　生前致力推動中日關係

日本自民黨10月26日公布，前首相福田康夫於22日離世，終年90歲。



《上毛新聞》及《朝日新聞》等傳媒報道，福田康夫在1936年出生，父親福田赳夫曾擔任首相，兩人成為日本憲政史上的首相父子檔。

福田康夫畢業於早稻田大學後，加入丸善石油公司，其後於1976年成為首相父親的秘書。他在1990年出戰眾議院群馬縣選區選舉，成功躋身國會，並七度擔任眾議員，直到2012年才宣布不再競逐連任，退出政壇並將重心轉向外交活動。

福田康夫：圖為2023年10月10日，日本前首相福田康夫在東京接受新華社記者專訪。（新華社）

福田康夫當選國會議員後，曾出任外務政務次官，之後獲時任首相森喜朗委任為內閣官房長官。小泉純一郎上台後，福田康夫繼續擔任內閣官房長官一職，任期長達1289日，是史上第二長。直到安倍晉三在2007年首次下台後，福田康夫接替首相職務，惟執政一年後辭任。

圖為2024年3月29日，王毅（右）在北京會見福田康夫。（中國外交部）

福田康夫出任首相期間展示擅長的外交手腕，除了致力關注全球暖化問題，以及日本在2008年於北海道洞爺湖主辦八國集團（G8）峰會期間擔任主席外，他亦非常重視中日關係，並與時任中國國家主席胡錦濤建立密切關係，兩人亦簽署第四份中日政治文件。

而在內政方面，日本當時爆發中國產冷凍餃子中毒事件等情況，福田康夫因此推動設立消費者廳；並汲取養老金記錄消失等問題的教訓，致力於制定公文書管理法。

福田康夫卸任首相及退出政壇後，曾任博鰲亞洲論壇諮詢委員會主席及多次訪華，主張改善中日關係，加強雙方的戰略互惠關係及民間交流合作。