歐盟11.1徵包裹處理費　每類加收2歐元　夾擊Shein、Temu等平台

歐盟宣布，將從11月1日起對來自歐盟以外地區的包裹按商品類別徵收每項2歐元（約17.6港元）的手續費，以遏制來自中國的包裹湧入。



法媒報道，這項新手續費是在黑色星期五、網絡星期一和聖誕節購物季前幾週開始徵收。

它將如何運作？

凡是從歐盟以外地區直接寄給消費者的包裹，無論包裹價值多少，包裹內每一種不同類型的商品都須繳付2歐元手續費。例如，如果一個包裹中有10件T恤，則手續費為2歐元；如果一個包裹有兩頂帽子和10件T恤，費用將為4歐元。

這項手續費是歐盟7月起對價值低於150歐元的小包裹徵收的3歐元關稅之外，額外加收的費用。

圖為中環郵政總局內，市民寄包裹的情況。（吳綽詩攝）

不過，歐盟強調，這項費用不會由歐洲消費者支付。美國亞馬遜（Amazon）等電商平台、中國的全球速賣通（AliExpress）和希音（Shein）等零售商，以及賣家和其他中間商必須繳付這項新費用。

不過，電商平台和賣家仍可提高商品價格，將增加的成本轉嫁給消費者。

歐盟為何要徵收這筆費用？

根據官方數據，去年有近60億件小包裹進入歐盟。

其中，約93%運抵歐洲的廉價包裹來自中國，通常通過全球速賣通和希音等受歡迎的亞洲電商平台寄送。

歐盟總部布魯塞爾指出，大量包裹湧入，令海關當局承受越來越大的處理壓力，營運成本也隨之增加。這項手續費將用於補償海關為此付出的成本。

資料圖片：阿里巴巴集團旗下跨境電商平台AliExpress（全球速賣通）的標誌。（Reuters）

歐盟自7月對小包裹徵收3歐元關稅以來，進口量已下降約64%。不過，官員提醒，目前下定論仍為時過早。

歐洲也對「不安全」的非歐盟產品表示擔憂，例如違反相關規定的玩具。

接下來怎麼辦？

2歐元手續費是一項永久收費，但針對低價值包裹徵收的3歐元關稅只是臨時措施，將實施至2028年7月1日。

3歐元低價值包裹關稅臨時措施結束後，歐盟將改為徵收標準的、按商品類別劃分的關稅。

圖為Amazon員工在「黑色星期五」當日忙於準備訂單。（Reuters）

歐盟每兩年必須評估一次手續費的金額，以確保收費水平與歐盟境內海關運作成本保持合理比例。

本文獲《聯合早報》授權轉載

