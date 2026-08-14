美法院裁定終止小額包裹免稅合法　特朗普宣稱取得重大勝利

美國國際貿易法院8月13日裁定，支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年終止「小額免稅」（De Minimis）的行政令。特朗普對此評價為「重大勝利」，稱該豁免是關稅徵管的「巨大漏洞」。外界亦指這是特朗普關稅政策在司法審查中的罕見勝訴。



法院據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）裁決，特朗普有權撤銷對華、墨、加三國低於800美元進口商品的關稅豁免，但無權新設關稅。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）手持一張圖表，在白宮發表關稅講話。（Reuters）

此次訴訟由密西根州汽車零部件進口商Detroit Axle發起，該企業曾依託「小額免稅」佈局跨境供應鏈，主張特朗普無權提前廢止豁免，目前仍就過往關稅繳納事宜持續維權。

與此同時，有報道指瞄準海外市場的中國電商Temu與Shein將面臨貿易成本上漲、美國買家難以承受價格變化帶來的衝擊。

今年2月美國最高法院裁定，《國際緊急經濟權力法》不支援特朗普大範圍加徵關稅，其多項關稅措施接連被法院否決。外界認為此次勝訴實屬特例，且特朗普相關政策後續仍面臨司法與市場雙重挑戰。