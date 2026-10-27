日本《鐵拳浪子》漫畫家千葉徹彌逝世終年87歲　首位獲文化勳章

日本著名漫畫家千葉徹彌傳出辭世消息，享年87歲。千葉徹彌一生創作多部膾炙人口的運動漫畫，並以經典拳擊漫畫《鐵拳浪子》（あしたのジョー）聞名於世，他曾擔任日本漫畫家協會會長， 2024年更成為全國首位獲頒文化勳章的漫畫家，對該國漫畫發展影響深遠。



共同社10月27日報道， 千葉徹彌是在上周四於東京的醫院逝世，葬禮已由家屬舉行，其所屬出版社「講談社」正在研擬舉辦追思會。

千葉徹彌於1939年1月11日出生於東京築地，幼年時隨家人前往當時日本統治下的滿洲，並在奉天（現中國遼寧省瀋陽市）度過童年。1946年返回日本後，他一家生活相當困苦，父母甚至必須節省自己的食物來養育孩子。戰爭與貧困的經歷，也成為千葉徹彌日後描繪人性、挫折與成長的重要養分。千葉徹彌為了讓弟弟們開心，開始在紙片上畫圖、編故事。他在多年後回憶，這段經歷正是自己走上漫畫創作之路的起點。

千葉徹彌的代表作，要數1967年12月開始在「週刊少年Magazine」連載的《鐵拳浪子》(あしたのジョー)。(網上圖片)

1956年，仍就讀高中的千葉徹彌以出租漫畫作品正式出道，1958年開始連載少女漫畫《媽媽的小提琴》，1961年以棒球漫畫《誓言的魔球》進軍週刊少年漫畫雜誌，之後陸續推出多部人氣作品。

其代表作要數1967年12月開始在「週刊少年Magazine」連載的《鐵拳浪子》（あしたのジョー），描寫出身社會底層的少年矢吹丈接觸拳擊後，透過與宿敵的激烈對決逐漸成長的故事。作品推出後迅速獲得年輕世代熱烈支持，甚至引發社會現象。

《鐵拳浪子》不僅受到一般讀者喜愛，還對作家三島由紀夫、詩人寺山修司等文化界人士產生深遠影響。該作品單行本累計發行量超過2000萬冊，其改編電視動畫的最高收視率達31.6%。

2024年，千葉徹彌更成為日本首位獲頒文化勳章的漫畫家。(新聞截圖)

不過，長期連載的工作也讓千葉徹彌承受巨大壓力。他曾因十二指腸潰瘍住院，被迫暫停創作，並在受訪時坦言，曾無數次自問「為什麼要畫漫畫？生命和漫畫，到底哪一個較為重要？」

千葉徹彌在1976年以《好小子》獲得講談社出版文化賞，隔年再憑《大個子》獲頒小學館漫畫賞。2002年獲頒紫綬褒章、2012年獲頒旭日小綬章，2014年獲選為文化功勞者。2024年，千葉徹彌更成為日本首位獲頒文化勳章的漫畫家，象徵着漫畫從大眾娛樂逐漸發展為受到國家高度肯定的文化藝術。

自去年底，千葉徹彌在漫畫雜誌Big Comic連載自傳性作品《悠悠哉哉日記》（ひねもすのたり日記），上月因身體不適宣布暫停連載，其個人博客最後一次更新則是在8月17日。