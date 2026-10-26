日本大廠推「內部兼職」　不用跳槽不看資歷　員工每月多領5千元

在萬物齊漲的時代，如何不跳槽也能實現加薪？日本電機及光學設備大廠柯尼卡美能達（Konica Minolta）給出了新解法。公司於今年7月正式上線「技能共享系統（內部兼職制度）」，允許員工在維持原本工作與績效的前提下，跨部門支援其他團隊的短期專案，並領取額外的津貼報酬。



3大彈性兼職方案 依工時最高月拿5千津貼

綜合《日經新聞》等日媒報道，該制度主要以3個月內的短期專案為主，並依據工作量細分為三種方案。首先是每月5小時方案，額外津貼為2.5萬日圓（約1,250港元），適合專家進行短時間諮詢或給予建議；其次為每月10小時方案，額外津貼為5萬日圓（約2,500港元），適用於小型專案支援與技術顧問；最後則是每月20小時方案，額外津貼高達10萬日圓（約5,000港元），適合軟件開發、系統自動化及市場研究等較大型專案。此外，上述津貼均由提出需求的部門直接支付給兼職同事。

日本大廠柯尼卡美能達（Konica Minolta）上線「內部兼職制度」，允許員工跨部門支援其他團隊的短期專案，並領取額外的津貼報酬。（示意圖/unsplash@johnishappysometimes）

不看資歷看實力 人力資源主管：年齡不等於專業能力

值得注意的是，這套兼職制度採取嚴格的「同工同酬」標準。柯尼卡美能達人力資源主管大西和子表示，像是在資訊科技（IT）與數據科學等領域，年輕員工擁有的技術能力不一定亞於資深同事，因此報酬應完全取決於專案所需的「專業能力」，而非傳統的年資或職等。

為了精準媒合需求，公司開發了專屬的內部平台，每月定期公布職缺與所需技能。員工只需取得原部門主管同意，通過書面審查與面試即可上工。兼職內容涵蓋軟件開發、產品企劃、汽車產業研究，甚至是利用AI與自動化系統改善原有的預算管理與客戶回覆流程。

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媒合成功率高達75% 外包成本下降、勞資創造雙贏

這項制度在正式推行前曾進行兩次試行，36項招募需求中成功媒合27項，成功率高達75%。日媒分析指出，這項制度帶來了多重好處。

對公司而言，大幅節省了昂貴的外包費用，並讓原本無暇處理的邊緣業務得以推動，同時促進了跨部門的知識交流。對員工而言，不僅能實質增加收入，還能活用自身專長、拓展職場人脈，並提升工作成就感。對主管而言，原本擔心兼職會影響本職的主管，最後發現同事將外部門學到的新思維帶回原團隊，反倒促進了內部業務改善。

柯尼卡美能達表示，未來將持續推動媒合與工時管理的自動化，減輕人力資源部門負擔，長期更計畫將這套「內部兼職」模式擴展至集團旗下企業及海外據點，為傳統職場文化注入全新活力。

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