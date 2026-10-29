日本拘捕華人移民仲介　涉收470萬幫中國客戶騙取高技術人才簽證

日本警方近日拘捕一名39歲已歸化日本籍的華人藍澤鵬程，他因涉嫌透過虛假申請「高技術人才」（日文：高度専門職）居留身份，協助中國公民非法入境日本而被捕。藍澤鵬程據報收取客戶約60萬美元（約470萬港元）。東京警視廳正調查此案，警方認為藍澤鵬程可能非法協助約40人移居日本，其中大部份是希望移民日本的中國富裕階層。



《日本放送協會》（NHK）10月28日（周三）報道，本案有三人被捕，其中包括居住在東京港區的公司高層藍澤鵬程。

日本媒體就藍澤鵬程案件的報道：

東京警視廳稱，他們涉嫌違反《出入境管理法》，於2025年12月至2026年1月期間向東京入境管理局提交虛假的「高技術人才」簽證申請，非法讓中國公民莊怡（57歲）入境日本。

據報道，「高技術人才」簽證是為擁有先進專業技能、有望為經濟發展等做出貢獻的外國人設立的一種居留身份。如果符合特定條件，他們可以享受優惠待遇，例如縮短申請永久居留權所需的居住時間。

東京警視廳稱，藍澤鵬程及其同夥涉嫌提交虛假文件，謊稱莊怡畢業於中國某間大學，並受聘於一間日本公司。

據報道，莊怡告訴調查人員，有人告訴她可以合法獲得永久居留權，她一共支付了60萬美元（約470萬港元）。

東京警視廳正調查藍澤鵬程等人是否以「高技術人才」簽證為幌子，非法將約40人帶入日本，這些人主要是尋求移民的富裕中國人。

藍澤鵬程在接受訊問時否認上述指控。

「非法入境」的詳細方法

2026年10月28日，日本警方近日拘捕一名39歲已歸化日本籍的華人藍澤鵬程，他因涉嫌透過虛假申請「高技術人才」居留身份，協助中國公民非法入境日本被捕。（網絡圖片）

東京警視廳稱，藍澤鵬程透過第三方認識莊怡，並在社群平台上與她聯繫期間，向東京入境管理局提交了一份虛假的申請。

該申請聲稱莊怡曾在中國獲得工商管理碩士學位，並受僱於一家與藍澤鵬程相關的日本公司，同時也提交了偽造的畢業證書。

東京警視廳的調查顯示，莊怡其實並未在該公司服務。據報道，莊怡在接受訊問時表示：「我並沒有從畢業證上的大學畢業，也沒有打算為該公司工作。」

此外，警方也在與藍澤鵬程有關的地點查獲疑似為希望移民日本的中國富裕人士偽造的文件。

據報道，這些名為「日本永久居留計劃：最快一年即可獲得永久居留權」的文件中包含「全家搬遷」、「持續高薪」和「無需工作」等字眼。

此外，據報道，這些文件還聲稱申請居留權的費用為60萬美元（約470萬港元），其中15萬美元（約118萬港元）將以人工形式歸還。

報道指，「高技術人才」簽證是日本於2015年設立的一種居留身份，旨在為擁有先進專業技能、有望為日本學術研究和經濟發展做出貢獻的外國人提供居留機會。

據日本入境管理局介紹，該簽證面向大學教授、企業高層、IT工程師等專業人士，為了便於申請，其活動限制比其他一般工作簽證更為寬鬆。

據統計，截至2025年12月底，持有「高技術人才」簽證在日本居住的外國人數量為32,953人，約為五年前（16,554人）的兩倍。

按國家/地區劃分，來自中國的申請人數最多，超過22,000人，佔總數近70%。