日本河口湖再爆外國人殺人案 89歲韓國籍婦涉勒斃同籍57歲兒
撰文：李健民
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日本繼早前發生台灣籍人士命案後，再爆出一宗外國人在河口湖地區的命案。一名57歲的韓國籍男子於10月初在山梨縣富士河口湖的一處山林中，疑似遭到勒斃，警方調查後，於10月28日拘捕一名89歲韓國籍婦女。
據朝日新聞在10月28日報道指，89歲疑犯張福子（又名永野福子）無固定居所，涉嫌於10月4日至6日期間，在富士河口湖的山林中，殺害一名57歲男子金剛志（又名永野剛志）。日本電視台（NTV）引述富士吉田警察署透露，兩人為母子關係，金剛志患有智力障礙。
當地警方指，張福子用類似繩索的物品勒著金剛志的頸部，目前警方正調查事件的犯案動機和詳細經過。解剖結果顯示，死因為窒息死亡。
報道指，張福子向警方自首稱「我勒死了兒子」，使案件曝光。
而在此次事件曝光前，日本富士河口湖亦發生血案，參加旅行團的台灣籍女子井雲蓉10月19日在河口湖一間酒店遭殺害，同團女子楊閔涵被捕。
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