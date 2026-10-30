尹錫悅二審結辯　庭上賣慘「若做總統逾5年　恐活不到正常壽命」

韓國首爾高等法院10月29日就前總統尹錫悅內亂罪二審結辯，特別檢察官再向他求處死刑；尹錫悅庭上自辯稱從無長期獨裁打算，更指若做總統超過5年，恐怕之後都活不到正常壽命。



據《首爾經濟日報》（Seoul Economic Daily）周五報道，尹錫悅27日庭上否認發動戒嚴是為長期獨裁，稱「總統是一個非常艱難的職位，我當時的想法遠非建立長期獨裁統治，而是如果我擔任總統超過五年，恐怕都活不到正常壽命了」，又稱曾想「瘋了才會坐著這職位這麼久」。

他堅稱戒嚴屬「信息戒嚴」「警告性戒嚴」。他更公開與妻子金建希的對話，稱妻子多次勸他「好好享受總統職位就好，瘋了為何發動戒嚴讓自己這麼辛苦」。

2026年1月16日，有支持尹錫悅的民眾在法院外聚集，舉起支持尹錫悅的標語（Reuters）

特別檢察官趙恩碩重申一審立場，再求處死刑——一審已判尹錫悅無期徒刑；同案前國防部長金龍顯求處無期徒刑，多名前軍警高層被求處10年以上至30年刑期。

特別檢察官批評，12·3緊急戒嚴是「不可饒恕的破壞憲法罪行，企圖讓韓國倒退40年」。特檢並引全斗煥先例，指當年對其無原則的寬容正縱容今次內亂，「只有嚴懲才能防止第三個全斗煥、第二個尹錫悅」。法院定11月3日起進行最終辯論，二審宣判最快年內。