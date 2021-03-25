新疆棉花｜無印良品中國總部否認抵制　日本母公司則稱非常關切

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-25 22:01

瑞典企業H&M一份停用新疆棉花的舊聲明，引起中國內地民眾憤怒，同時Nike、Adidas、無印良品（MUJI）等品牌也被指控「與新疆棉花劃清界線」後，無印良品中國總部回應中國官媒《環球時報》採訪時，否認公司抵制新疆棉花，不過無印良品的日本母公司同日則發聲明表示，「非常關切」新疆地區強制勞動的報道。 在無印良品的中國內地版官方網站，仍有多種服裝產品列明使用新疆棉。

↓官網多款產品標明使用「新疆棉」↓

《環球時報》3月25日報道，無印良品中國總部回應稱，公司並沒有抵制新疆棉，而且有在使用新疆棉，無印良品中國總部表示，無論是中國，還是印度、土耳其，該公司從世界各地採購優質棉花。

日本母公司：非常關切

路透社報道，經營無印良品品牌的日本良品計劃則表示，「非常關切」中國新疆地區強制勞動的報道。公司發聲明指，已對供應有關產品的新疆工廠進行查核，稱沒有發現明顯問題，良品計劃又表示，正在設法確保合乎歐盟及美國有關新疆人權的法律及規範。

官網產品標明「新疆棉」

在無印良品中國內地版官方網站，有多種服裝產品列明使用新疆棉，例如是「新疆棉水洗平紋雙重格子襯衫」、「新疆棉法蘭絨紐扣領襯衫」等。在香港或台灣版官方網站，則未見有產品標明使用新疆棉。