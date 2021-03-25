新疆棉花｜H&M聲明掀抵制浪潮　美媒：中國似被朋友傷害感不滿

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-25 17:22

瑞典服裝品牌H&M抵制新疆棉花引發風波。美聯社3月25日報道，中國官方對新疆問題的憤怒一直集中於歐洲，可能是因為中國與歐盟的關係相對友好，官方對H&M的批評反映了「被一位朋友傷害後的不滿情緒」。

報道稱，中國政府經常因為一些外國企業所屬國政府採取的行動，而抨擊外國服裝、汽車、旅遊等品牌，或向外國企業施壓，要求它們遵守中國對台灣、西藏和其他敏感問題的官方立場。

被施壓的外國公司通常會道歉和更改網站或廣告，以得以繼續進入中國人口眾多的市場。但新疆是異常棘手的問題。西方品牌面臨國內壓力，要求它們遠離可能存在的虐待行為。

美聯社指出，迄今為止，中國官方的憤怒一直集中於歐洲，可能是因為中國與歐盟的關係相對友好，反而中國與美國於貿易爭端、間諜和技術盜竊指控等多個問題存在積怨。

評論稱，中國官方對H&M的批評反映了「被一位朋友傷害後的不滿情緒」。央視的一篇評論指，H&M「豈能吃中國的飯、砸中國的鍋」。共青團則透過微博發文表示：「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？痴心妄想！」

美聯社稱，中國網路用户指出，日本的優衣庫（Uniqlo）和美國的Gap服裝品牌也可能是「違法者」。目前還不清楚這些帳户有多少是公眾，有多少是由執政黨龐大的宣傳機器操作的。