王毅會見海合會秘書長　冀早日完成中海自貿協定談判

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-25 16:39

中國國務委員兼外長王毅3月24日在沙特阿拉伯利雅得（Riyadh）會見海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會、GCC）秘書長納伊夫（Nayef bin Falah Al-Hajraf）。王毅說，希望雙方早日完成中海自貿協定談判，協助海合會成員國克服全球經濟下行壓力，盡早實現經濟復蘇。

圖為3月24日中國外長王毅與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長納伊夫在沙特阿拉伯首都利雅得會面。（中國外交部圖片）

據中國外交部，王毅會見納伊夫時指出，2021年是海合會成立40周年，亦是中國與海合會建立關係40周年。王毅說，中方願以此為契機，探討提升中海關係水平，從長遠和戰略角度加強雙方相互支持，堅定維護各自國家主權，深化各領域互利合作。

他又說，中國作為海合會好朋友，願為維護地區安全發揮建設性作用，此次中方提出實現中東和平穩定的5點倡議，相信將得到海合會支持。

納伊夫指，海合會與中國的關係建立在相互信任和相互尊重的基礎上，無論是海合會還是成員國，都高度讚賞與中國的戰略合作，海合會願與中方攜手同行，共創未來。

他說，中國在海合會重啟自貿協定談判的名單上居於首位，希望雙方盡快完成談判，加強數碼經濟和高新技術領域合作，實現互利共贏。

納伊夫指出，海合會高度讚賞並歡迎中方為維護中東地區和平穩定發揮重要作用，願與中方就此進一步加強合作。

王毅同日結束對沙特阿拉伯的訪問，並繼續他的中東訪問之旅。澎湃新聞25日報道，沙特外長費薩爾（Faisal bin Farhan Al-Saud）到機場為王毅送行。