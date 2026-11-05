美國中期選舉｜共和黨愁雲慘霧　盟友呼籲白宮整頓人事紀律

在經歷中期選舉慘敗、失去國會控制權後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正面臨來自共和黨內空前的政策轉向壓力。然而，特朗普本人展現出強硬姿態，堅稱這一結果並非對自身執政方向的否定。



在此次選舉中，民主黨重奪國會兩院主導權，多名由特朗普親自背書的關鍵候選人也遭選民否決。

隨着任期步入後半段，共和黨盟友與戰略家紛紛呼籲特朗普整頓白宮人事與紀律，並撤回被視為敗選癥結的政策，尤其是持續了八個月的伊朗戰事與關稅措施。

2026年11月2日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在林肯紀念堂倒影池發表有關中期選舉前的演說後，摘下帽子離開。（Reuters）

資深共和黨戰略學者費赫里（John Feehery）直言，選情是一場「巨大的災難」。「他必須徹底大換血，從現在起，他的『跛腳』狀態只會一天比一天嚴重。」

就連被視作潛在政治接班人的副總統萬斯（JD Vance），也公開將失利歸咎於伊朗戰事，釋放出刻意切割的信號。

黨內分析認為，一旦黨內確信特朗普對基本盤選民的號召力正在減弱，類似的自保之舉勢必更加普遍。

與外部壓力相呼應的是白宮內部的動盪。一名匿名高級官員透露，幕僚團隊正嚴陣以待離職潮、內閣改組以及民主黨即將發起的國會調查風暴。

美國中期選舉：圖為2026年11月3日，共和黨的選情持續失利，德州州長阿博特的支持者顯得一臉憂心。（Reuters）

該官員坦言，「內部士氣已跌至冰點」。選前六週的內部民調已對兩院失守發出預警，但特朗普置若罔聞，「他根本不在乎，拒絕聽取任何人的意見」。

除戰事爭議外，多項焦點民調顯示，選民對特朗普將大量精力耗費在白宮宴會廳改建等事務上極度不滿，黨內顧問甚至警告這恐導致下屆大選再次崩盤。

然而，特朗普周三（11月4日）仍高調帶領媒體視察工程現場，稱翻修是他「放鬆的方式」。

白宮官方賬號則同步發布照片，高調打出「特朗普依然是你們的總統」等針鋒相對的標語，對抗意味濃厚。

本文獲《聯合早報》授權轉載

