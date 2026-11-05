美國中期選舉｜共和黨失利　約翰遜將放棄競選眾議院少數黨領袖

美國於11月3日舉行中期選舉，部份選票仍在統計中，但結果已塵埃落定：代表民主黨大勝的「藍色海嘯」席捲全國，連多個共和黨鐵票倉也告失守。眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）則於11月4日（周三）宣布放棄競選眾議院共和黨領袖。



路透社報道，約翰遜在周三上午的全體員工電話會議上宣布這一決定。消息人士透露，約翰遜是在與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話後做出這項宣布。

隨着約翰遜退出競選，少數黨領袖的熱門人選包括俄亥俄州的喬丹（Jim Jordan）和路易斯安那州的斯卡利斯（Steve Scalise）。

2026年7月21日，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在華盛頓特區國會山莊與共和黨眾議院領導層舉行記者會。（Reuters）

約翰遜在10月初接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，如果共和黨在選舉日失去政權，他不知道「人生的下一個篇章」會是什麼樣子。他表示，他會聽從上帝的安排，即使這意味着搬回家鄉什里夫波特（Shreveport），開一家「草坪公司」。

但幾天后，約翰遜的態度似乎又出現180度大轉彎。他向哥倫比亞廣播公司新聞表示，「即便我們真的失去多數席位，我也相信我的同事們會邀請我繼續領導這個黨團會議，即便我們面臨着分裂的政府局面。」