何立峰與美方經貿牽頭人通話　就華府對中方經貿限制措施表關切

美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計將於11月中旬，在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間會晤。中國國務院副總理何立峰7日與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表格里爾（Jamieson Greer）通話，並就近期美國對華採取的經貿限制措施表達嚴正關切。



新華社7日報道，雙方在通話中圍繞落實好中美元首本年兩次會晤的重要共識和經貿磋商成果，就彼此關心的重要經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的交流。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右）與美國財長貝森特（Scott Bessent，中）及美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）舉行中美雙邊會談時交談。（Reuters）

報道指，雙方同意在兩國元首戰略引領下，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，持續加強合作，妥善管控分歧，推動中美經貿關係持續穩定向好發展，助力構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

美國經貿牽頭人促中方履行承諾

路透社同日引述美國貿易代表辦公室聲明，指格里爾在通話中強調中國採取具體行動，在農產品採購、稀土和其他關鍵礦產方面履行承諾的重要性。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右一）、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（右二）與美國財長貝森特（Scott Bessent，左二）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左三）舉行中美雙邊會談。（Reuters）

貝森特同日也在社交媒體X發文表示，他在通話中同樣強調了中國全面履行承諾的重要性，對中方最近的行動表示關切，並強調中美經貿磋商進展取決於具體成果。