何立峰：願與歐盟持續對話　為穩定中歐經貿關係注入更多正能量

歐盟就對華貿易措施進行磋商之際，中國副總理何立峰10月13日在與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）會面時表示，中歐互為重要經貿夥伴，中方願同歐盟在經貿領域持續開展對話，為中歐經貿關係的發展注入更多穩定性和正能量。



新華社報道，何立峰周二在人民大會堂與博納會面，就中法經貿務實合作和中歐經貿關係交換意見。何立峰稱，中法經貿合作具有廣闊提升空間，中國願繼續同法國一道落實好兩國元首共識，加強經濟各領域務實合作、實現互利共贏。

博納則稱，法方高度重視對華經濟合作，願同中方一道推動歐中貿易投資磋商不斷取得積極成果，保持歐中經貿關係穩定發展。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

中歐上周舉行會談，就貿易與投資、出口管制和智慧財產權等議題達成16點共識。法新社此前引述歐盟官員稱，歐盟計劃將中國混動汽車的進口量限制在每年35萬輛，措施實施四年，進口上限自2027年起每年上調6%。

歐盟領導人將於本周在布魯塞爾舉行峰會，預計將討論德國和法國的最新提議，即賦予歐盟新的權力，允許將中國或其他國家排除在單一市場之外。