Anthropic擬11月納斯達克上市　投資人指此前2萬億美元估值難實現

AI公司Anthropic近期正式提交招股說明書，啟動IPO進程，預計將於11月中旬在納斯達克上市。但在本周華爾街科技股遭遇拋售潮後，部分投資人下調對Anthropic的估值預期。公司先前一直預計IPO估值將達到2萬億美元，但CNBC引述消息人士報道，目前有投資人認為即使是1.5萬億美元也難以實現，稱這個數字「過於樂觀」。



報道指，在11月3日的中期選舉中，選民對AI表達強烈反對，同時民主黨在全國範圍內取得國會選舉的壓倒性勝利。主張加強AI監管的候選人在密歇根州、俄亥俄州、德州和佐治亞州等州輕鬆獲勝。此外，在41項與資料中心相關的投票提案中，有40項遭到當地社區的反對。

2026年10月20日，在美國科羅拉多州丹佛市舉行的全國性「凍結AI」罷工活動中，抗議者在公共事業委員會大樓前發表講話，反對AI資料中心。（Getty）

這一背景使得Anthropic的處境變得愈發艱難。納斯達克指數週四遭遇19個月以來的最大跌幅，反映出人們擔心民主黨在國會新獲得的權力以及全國範圍內對AI的抵制將導致數據中心建設放緩，而與AI建置密切相關的晶片製造商和雲端服務供應商受到的衝擊最大。

2026年9月15日，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在美國加州三藩市舉行的Dreamforce 2026峰會上發表演講。（Reuters）

鑑於近期的市場動盪，一位投資人表示，1萬億至1.25萬億美元的Anthropic估值目標更為合理，但這一目標可能會隨着市場狀況的變化而改變。