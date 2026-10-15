英媒：Anthropic第三季度收入升至168億美元　並實現盈利

英媒10月15日報道，人工智能企業Anthropic向投資者表示，其第三季度收入升至168億美元（約1318億港元），並在該季度實現盈利。此時正值市場對AI行業熱潮產生疑慮之際，Anthropi正極力為其上市計劃爭取支持。外界預期Anthropic將於11月下旬上市。



據報道，投資者高度關注Anthropic的最新業績表現。 Anthropic的年化收入，連同其競爭對手OpenAI的收入，是衡量其成長，以及能否持續投資建設人工智能基礎設施的關鍵指標。

2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

Anthropic向投資者表示，經過調整後，公司已實現季度盈利，季度收入較今年第二季的115億美元（約903億港元）增長近50%。

Anthropic指出，晶片和數據中心是AI實驗室訓練和運行模型所必需的，也是該公司最大的支出，集團本季成功實現正現金流。

外界普遍預期，Anthropic將成為有史以來估值最高的IPO。但近月來，一系列有關AI模型遭黑客入侵和其他不當行為的案例，以及對該技術風險日益增多的警告，讓投資者難以對Anthropic進行估值。

在9月發給一小部份投資者的S-1文件早期版本中，近三分之一的篇幅都用於描述「風險因素」，其中包括AI模型可能出現不可預測的惡意行為。

Anthropic警告投資者，其技術可能對人類構成「生存威脅」。

報道指，華爾街也必須回答一些較為常規的問題，例如在OpenAI、Meta等公司日益激烈的競爭下，Anthropic能否維持其驚人的成長速度。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

此外，美國利率上升，以及更嚴峻的宏觀經濟環境，都可能阻礙Anthropic未來十年，在基礎設施和算力方面投入超過5000億美元（約3.92萬億港元）的計劃。