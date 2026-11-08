日本靜岡5.7級地震　名古屋大阪有震感　愛知縣近30年首錄震度5強

日本靜岡縣西部11月8日凌晨發生5.7級地震，名古屋、大阪及東京等地都出現明顯震感。其中在愛知縣更是近30年以來出現最高震度5強。地震造成至少十多人受傷，當地氣象廳表示地震未構成海嘯威脅，但呼籲民眾提防在未來一週出現強烈餘震。



日本放送協會（NHK）及TBS電視台等傳媒報道，地震發生於8日凌晨1時4分左右，震央位於靜岡縣西部，震源深度41公里。

日本靜岡縣西部凌晨1時左右發生5.7級地震，東京、名古屋及大阪等地出現明顯震感。（MBS 截圖）

東海及關西地區大範圍錄得震動，其中在愛知縣知多市觀測到震度5強；同縣瀨戶市、豐田市、半田市等地，以及長野縣賣木村、岐阜縣惠那市、靜岡縣濱松市濱名區的最高震度為5弱。

日本靜岡縣西部11月8日凌晨發生5.7級地震，愛知縣近30年來首次錄得最高震度5強，豐橋市內一間車行的玻璃遭震碎。（NHK 截圖）

日本氣象廳表示，今次是自1997年3月16日愛知縣東部5.9級地震，豐橋市向山出現震度5強後，該縣近30年來再次錄得震度5強規模。

日本靜岡縣西部11月8日凌晨發生5.7級地震後，鄰近的愛知縣豐田市一間書店的情況，見到貨架上的書籍散落一地，場面凌亂，而掛在柱上的時鐘指針則停留在地震發生一刻的1時4分。（NHK 截圖）

報道提到，截至8日早上6時半，愛知縣內有最少12人在地震中受傷，包括在錄得震度5弱的豐田市有一名40多歲男子及80多歲女性頭部受傷送院；大府市則有20多歲外籍男子受驚從2樓住宅墜地負傷等；靜岡縣亦有至少3名傷者。

氣象廳表示，遭受今次強震的地區可能有山泥傾瀉風險，同時提防在未來一週、特別是之後兩至三天內可能出現與今次規模相近、震度5強左右的餘震。

另外當局指出，今次地震震央位處南海海槽（南海トラフ）預計震源範圍內，但根據地震機制及規模研判，認為這次地震不會對南海海槽板塊邊界的狀態產生顯著影響。