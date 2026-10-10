巴拿馬發生7.7級地震 美國預警系統發海嘯警報
撰文：王海
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路透社引述美國地質調查局（USGS）稱，10月9日（周五），巴拿馬南部沿海附近發生7.7級強烈地震，震源深度10公里。
巴拿馬電視台的畫面顯示，民眾正迅速撤離建築物。
地震後，巴拿馬城大量民眾聚集在戶外空地避難：
據報道，震央位於巴拿馬南部人口稀少的鄉村社區拉皮塔洛薩（La Pitaloza）附近，靠近太平洋沿岸。
據巴拿馬媒體《新聞報》分享的影片顯示，在位於震央和巴拿馬城之間的佩諾諾梅市（Penonome），一座歷史建築的塔樓以及一棟住宅樓的幾個陽台倒塌了。
地震發生後，美國海嘯預警系統發出警告，表示未來三小時內，巴拿馬、哥倫比亞、哥斯達黎加、厄瓜多爾、秘魯、尼加拉瓜、危地馬拉、薩爾瓦多和墨西哥的部分沿海地區可能出現危險的海嘯。
該系統還表示，夏威夷也面臨海嘯威脅。
據路透社報道，首都巴拿馬城（Panama City）以及鄰國哥斯大黎加的首都均有震感。
地震後，巴拿馬國際機場出於安全考量暫時關閉。
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