NASA太空人短缺　急招新人目標2028年登月

美國太空總署（NASA）周六（8日）宣布招募新一批太空人，協助推進重返月球的「阿提米絲（Artemis）」計劃及興建永久月球基地。招募官員表示，NASA目前太空人數量遠不足需求，提醒有意申請者不要拖延。



據美媒報道，NASA現役太空人只有32人，計劃明年底前完成遴選，新人2028年初開始受訓，而NASA的目標亦是在2028年、相隔逾半世紀後再有太空人踏足月球。阿耳忒彌斯三號任務指揮官布雷斯尼克（Randy Bresnik）說：「我們的工作遠多過太空人數目」。

NASA上次招募在兩年前，超過8000人申請，去年9月只有10人入選。這次是NASA自1959年「水星七人」以來第25批太空人。根據官方公告，申請人必須是美國公民，持STEM相關領域碩士學位或具同等學歷、資歷及至少三年專業工作經驗，之後要接受兩年艱苦訓練，可能還要再等數年才能升空。

2026年6月9日，美國NASA在休斯敦（Houston）的詹森太空中心（Johnson's Space Center）公布「阿提密斯3號」(Artemis 3）的太空人名單。左起：布雷斯尼克（Randy Bresnik）、帕爾米塔諾（Luca Parmitano）、魯比奧（Frank Rubio）、道格拉斯（Andre Douglas）

曾連續371日在太空、保持美國紀錄的太空人魯比奧（Frank Rubio）說，耐性非常重要，又提醒申請者要明白，登月只佔太空人實際工作的一小部分：「那只佔你經驗約1%，你做的是為登月任務作出貢獻」。

布雷斯尼克與三名隊員明年夏天將升空進入地球軌道，練習太空艙與兩艘登月艇對接，為翌年阿提米絲四號任務作演練，最終目標是在讓兩名太空人在月球南極附近登陸。