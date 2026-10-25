美國登月計劃硬件傳延誤　NASA署長：全速推進　不讓中國捷足先登

當地時間周五下午（10月23日），在甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center，KSC）舉行的新聞發布會上，儘管外界普遍對登月項目的硬件準備進度感到擔憂，美國太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）仍堅稱，該機構正按計劃推進美國重返月球的計劃。



據彭博社等報道，當天，艾薩克曼與NASA官員聯合發布「阿爾忒彌斯」（Artemis，又譯阿提密斯）計劃「加速」（Acceleration）進展報告，宣布為確保2028年節點前實現美國太空人重返月球，原定作為登月任務的「阿提密斯3號」改為2027年近地軌道交會對接測試，真正的載人登月任務則推遲並重組為2028年初的「阿提密斯4號」。

報道提到，艾薩克曼曾在9月的一份備忘錄中告訴NASA全體員工，「阿提密斯3號」已比計劃落後三個月，但仍有機會追回延誤。

圖為2026年2月27日，美國佛羅里達州，美國太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在記者會上談及阿提密斯登月計劃。（Reuters）

他在發布會上表示，這份備忘錄應被視為一份「鼓舞人心的資料」。艾薩克曼稱「這是否意味着我們能完全追回那90天？備忘錄披露的內容中，有很多方面會追回來，但隨後還會冒出更多新內容。」

在長達兩小時的發布會上，NASA官員詳細介紹了登月計劃，但未提供關於時間表的新資料。

事實上，NASA今年2月已宣布對阿爾忒彌斯計劃進行重大調整。新方案是在下一次重大飛行任務「阿提密斯3號」中，將四名太空人送入近地軌道，在那裏與SpaceX和藍色起源公司建造的着陸器原型對接，測試登月所需操作；「阿提密斯4號」由此成為實際登月的目標任務。

2026年6月9日，美國NASA在休斯敦（Houston）的詹森太空中心（Johnson's Space Center）公布「阿提密斯3號」(Artemis 3）的太空人名單。左起：布雷斯尼克（Randy Bresnik）、帕爾米塔諾（Luca Parmitano）、魯比奧（Frank Rubio）、道格拉斯（Andre Douglas）

報道稱，即便作出上述調整，SpaceX和藍色起源（Blue Origin）的着陸器能否及時為阿提密斯3號和4號任務準備就緒，尚存疑問。

NASA方面還確認，商業合作夥伴Axiom Space公司正在為阿提密斯4號開發一種更為簡化的月球太空衣，以幫助其趕上2028年最後期限。但今年4月，NASA監察長辦公室曾警告，Axiom的初始太空衣設計可能要到2031年才能準備就緒。

Prada x Axiom Space AxEMU太空衣功能示意圖（Axiom Space）

面對進度質疑，艾薩克曼老調重彈，硬扯中國。他在發布會上表示，中國自2003年將首位航天員送入太空以來，已建立起廣泛的太空能力，並計劃在2030年前實現載人登月。其繼而炒作稱，這些技術進步使當前中美競爭演變為一場比當年美蘇冷戰時期阿波羅計劃「還要激烈、距離更近」的競爭。

「NASA絕不會袖手旁觀，眼睜睜看着本世紀最重要的時刻之一落入我們的海外競爭對手之手，」他說。

艾薩克曼同時強調，NASA不會在安全方面妥協，正努力精簡官僚機構、加快決策和硬件開發速度。

美國人自認時隔半個多世紀，再度捲入新一輪太空競賽，而此番競爭對手正是中國。中方則並不認同這種博弈敘事。

香港大學月壤研究領銜人錢煜奇參與了月球任務。他此前在受訪時表示，無論「阿提密斯」做甚麼，中國探索計劃將按照幾年前設定的節奏繼續推進。

「實際上中國這邊沒有負擔，」他直言，「我們做得更自由一些。我不認為中國把這當作一場競賽。」

本文轉載自《觀察者網》

