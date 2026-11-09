創下日本首次 前首相石破茂遭自民黨內處分 因表決法案前退席
撰文：觀察者網
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當地時間11月9日，日本自民黨宣布，決定對前首相石破茂等4人做出「訓誡處分」。自民黨幹事長鈴木俊一表示，這是日本首次有前首相受到該處分。
鈴木俊一稱，做出處分的理由，是日本眾議院11月6日就高市早苗政府推動的消費稅減稅相關法案進行表決，石破茂等4人表決前退席，且未投贊成票。其餘受處分三人分別為前選舉對策委員長小淵優子、前法務大臣古川禎久、前經濟企劃廳長官船田元。
「從黨內團結的角度來看，此次退席行為不容姑息。必須妥善處置，避免今後黨的紀律與秩序出現動搖。」鈴木俊一說道。
此次表決的法案由高市早苗政府推動，計劃從2027年4月起，將食品和飲料的消費稅率從目前的8%降至1%，為期兩年，同時向中低收入勞動者發放補貼，以緩解物價上漲帶來的生活負擔。不過，政府尚未明確替代消費稅所需的具體財源。法案最終在自民黨、日本維新會等政黨支持下獲得通過。
石破茂等4人已於9日向自民黨提交書面材料，說明退席理由。
石破茂在提交材料後向媒體表示：「材料中寫明瞭替代財源尚不明確等問題。」他指出：「消費稅是用於社會保障的財源。在必要支出加速增長的背景下，失去這一財源會造成極為嚴重的問題。」
古川禎久在書面意見中表示：「如果政策統一改為發放補貼，就不會給農戶、餐飲行業帶來混亂與負擔，也無需額外撥付對策經費。」
此前，小淵優子表示，消費稅是自民黨歷屆領導人為日本未來建立的重要制度，相關財政問題尚未得到充分解決。船田元則質疑，減稅未必能夠有效降低食品價格，且兩年後恢復原稅率可能面臨困難。
針對相關情況，自民黨政務調查會長小林鷹之表示「非常遺憾」，強調該法案已獲得黨內批准，議員應遵守統一投票要求。高市早苗則表示，這是個別議員在國會表決中的行為，政府不予置評。
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