黃仁勳出軌｜紐時揭特朗普5月訪華已知情　英偉達市值2日少3萬億

英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）11月8日（周日）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為指的是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang）。據《紐約時報》報道，今年5月，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）乘搭空軍一號上前往中國途中被告知，美方已獲得情報，顯示黃仁勳與一名被美方認為是中國間諜的女子有染。隨着黃仁勳出軌事件持續發酵，英偉達的股價10日再下跌9.78美元（5.47%）。自黃仁勳承認出軌以來的2個交易日，英偉達已下跌近10%，損失市值約4700億美元（約3.7萬億港元）。



據報道，特朗普今年5月中訪華，黃仁勳原本並不在隨行名單，就在特朗普邀請黃仁勳加入訪華代表團前不久，他的國務卿兼國家安全顧問魯比奧（Marco Rubio）向他傳達這一訊息。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（左）頒發國家科學獎。（Reuters）

這是在至少七個月內，特朗普第二次被告知有關黃仁勳與黃樂關係的情報。

據《紐約時報》報道，大約一年前，2025年年底，特朗普首次聽取有關黃仁勳與黃樂關係的簡報，但並未採取任何行動。

特朗普9日（本周一）曾聲稱，他並不知悉黃仁勳與黃樂的關係。而美方官員此前已認定黃樂為中國情報部門工作。

2026年11月8日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為黃仁勳指的是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，左）。（網絡圖片）

同日在白宮舉行的新聞發布會上，當被問到在前往與中國國家主席習近平舉行峰會前是否知悉黃仁勳與該女子的關係時，特朗普回答說：「不，我當時沒聽說過。」

2026年11月10日，英偉達6日（上周五）的收市價是$186.64美元，自黃仁勳8日承認出軌後，已下跌17.75美元（9.5%）至168.89美元，市值蒸發4300億美元（約3.4萬億港元）。（網絡圖片）

英偉達6日（上周五）的收市價是$186.64美元，自黃仁勳8日承認出軌後，短短兩個交易日已下跌17.75美元（9.5%）至168.89美元，市值蒸發約4700億美元（約3.7萬億港元）。