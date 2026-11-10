黃仁勳出軌｜美媒：黃樂促成價值75億美元英偉達晶片出口至中國

美媒11月10日引述消息指，被傳是英偉達（NVIDIA，又稱輝達）行政總裁黃仁勳出軌對象的黃樂（Alice Huang），促成英偉達向中國客戶出貨至少75億美元晶片。



路透社引述美國科技新聞網站The Information引述兩名兩名認識黃樂的人士報道上述消息並稱，黃樂與其丈夫及姐妹（sister）在中國和新加坡建立多間公司以獲取英偉達晶片。

有網友公開多張據稱是黃樂（右）早年在上海生活的舊照。（X@_FORAB）

報道指，最核心的公司是Shanghai Century Litong，成立於2023年6月，並在同年10月獲得英偉達的首選雲端合作夥伴地位，使其能夠優先獲得英偉達的晶片。

報道亦稱，由於美國出口限制，英偉達晶片訂單停滯不前，黃樂利用與英偉達及其分銷商的關係確保晶片供應，幫助將約24萬顆H100、H200和某些A100晶片運往中國。

路透社指，英偉達尚未回覆傳媒置評請求。