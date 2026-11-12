黃仁勳出軌｜傳英偉達已委託外部機構物色繼任人　白宮並未干預

紐約時報11月11日報道，英偉達行政總裁黃仁勳除與黃樂傳出婚外情外，他同時還與公司醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）有婚外情。英偉達董事會據報正準備罷免黃仁勳，將於周三召開會議，決定黃仁勳的去留。最新消息指，英偉達正與外部機構合作，物色潛在繼任人。



彭博社引述知情人士報道，英偉達董事會目前正在權衡，是否在尋找常任行政總裁的同時，先行委任一名臨時行政總裁。

自黃仁勳週日承認婚外情以來，英偉達董事會便陷入了繼任人危機。週三晚間，這場婚外情危機進一步升級。《紐約時報》引述英偉達內部人士的話報道稱，黃仁勳還與英偉達負責醫療保健業務的副總裁金伯利存在不正當關係。

然而，如果讓黃仁勳（Jensen Huang）繼續留任，英偉達恐怕將面臨來自立法者、投資者、客戶及員工的嚴厲審視。各方不僅關注他與黃樂之間的關係是否危及了英偉達的商業機密，還關注他與公司內部一名直接向其匯報的員工之間存在的婚外關係。

紐約時報11月11日（周三）報道，據五位曾在英偉達公司工作的人士透露，黃仁勳除與黃樂存在婚外情之外，同時他還與一名向他匯報工作的管理人員存在婚外情，該對象為英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）。（Reuters）

鑑於黃仁勳與英偉達的關係密不可分，如果他離職，其影響將遠超公司營運層面。畢竟黃仁勳是一位極為精明的交易操盤手，他利用公司龐大的資源，在AI供應鏈及各類新創公司中進行了廣泛投資。同時，他也是AI革命最重要的倡導者之一，在淡化人們對AI可能給人類帶來風險的擔憂的同時，也極力宣揚其帶來的益處。

另據華盛頓郵報報道，有知情人士表示，白宮並未干預英偉達董事會的決策過程。總統特朗普（Donald Trump）一直將人工智能產業視為美國經濟的驅動引擎，而英偉達（Nvidia）一直是至關重要的參與者之一；它不僅提供關鍵晶片，還為其他企業提供融資，助力其建構AI數據中心。