黃仁勳出軌｜美眾議院委員會擬發傳票　要求黃仁勳說明間諜風波

英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認有婚外情，並被質疑有情報已流向中國。對於相關說法，美國眾議院3個委員會的主席已於11月11日致信黃仁勳，要求對方18日出席一場閉門聽證會，就其婚外情及英偉達「防範外國敵對勢力間諜活動的安全協議」等問題作出回應。信中要求黃仁勳限時回覆，否則很可能向其發出傳票。



2025年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Huang Le / Alice Huang）與黃仁勳有親密互動。（台灣今日新聞網NOWNEWS）

黃仁勳承認有婚外情，對象被指是新加坡數據中心公司MegaSpeed的前董事黃樂（HUANG Le ，又名Alice HUANG），外媒又指黃樂為中國間諜。

針對媒體的一連串報道，3名共和黨籍眾議員於11日致信黃仁勳，分別中國問題特別委員會的主席穆勒納爾（John Moolenaar）、外交事務委員會的主席馬斯特（Brian Mast），以及眾議院常設情報委員會的主席克勞福德（Rick Crawford），信中要求對方18日出席一場閉門聽證會。

2026年6月24日，美國共和黨眾議員穆勒納爾 (John Moolenaar）在參加黨團會議後離開。 （Getty Images）

他們表示，近期的報道引發外界對中國獲取美國敏感技術和信息的重大憂慮，國會必須確認美國國家安全面臨的風險程度。 信中表示，如果黃仁勳無法出席18日的聽證會，他必須在11日前提供替代方案。

穆勒納爾同日受訪時稱，黃仁勳必須在當天結束前回覆，若對方不同意出席，又不提出其他日期，國會很可能對他發出傳票。他又稱，針對應否對先進人工智能（AI）晶片出口加強管制，英偉達在此議題的辯論「已失去許多公信力」。穆勒納爾直言，他認為有必要將相關出口管制立法，正式納入國防授權法案（NDAA）。